Intesa Sanpaolo : Deutsche Bank remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank réaffirme sa recommandation 'achat' sur Intesa Sanpaolo avec un objectif de cours rehaussé de 3,20 à 3,40 euros, mettant en avant sa position de leader dans les régions les plus riches du nord de l'Italie.



Selon le broker, grâce à cette position, sa franchise de banque au détail 'peut pleinement bénéficier de la hausse des taux d'intérêt, tout en profitant de perspectives macroéconomiques plus résilientes que prévu'.



'La combinaison d'une forte liquidité et de la qualité des actifs permet à Intesa Sanpaolo de récolter structurellement les bénéfices d'une accélération des revenus d'intérêts nets tirée par les marges et d'un coût du risque ultra-bas', poursuit-il.



