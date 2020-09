Intesa Sanpaolo : Credit Suisse reprend à 'surperformance'

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Credit Suisse reprend une couverture sur Intesa Sanpaolo avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 2,5 euros, le jugeant 'à court terme, bien placé pour extraire des synergies supplémentaires de son acquisition d'UBI Banca'.



'Sa position de capital de premier ordre devrait soutenir un rattrapage partiel du dividende 2019 en 2021, ce qui se traduirait par un rendement de dividende à deux chiffres', estime le broker dans sa note sur les banques italiennes.



'A plus long terme, l'accent mis par le mix d'activités d'Intesa Sanpaolo sur la gestion de fortune et l'assurance devrait le laisser en meilleure position pour faire face à l'environnement de taux plus bas pour plus longtemps dans la zone euro', poursuit-il.



