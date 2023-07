Intertek : Stifel reste à vente

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'vente' et son objectif de cours de 3700 pence sur Intertek, valeur qu'il déclare apprécier le moins au sein du secteur européen des services d'inspection et de certification.



Le broker pointe des risques orientés à la baisse sur l'évolution des marges pour le groupe britannique, du fait d'une dynamique terne dans sa division biens de consommation (30% du CA, 52% de l'EBIT ajusté) et d'un mix négatif.



'Nous nous attendons à ce que la dynamique des résultats sous-performe les pairs, tout en ne bénéficiant plus désormais de son profil de marge supérieur', poursuit le broker dans le passage de la note consacré à Intertek.



