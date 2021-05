Intertek : Stifel rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel confirme sa recommandation 'achat' sur Intertek avec un objectif de cours rehaussé de 6700 à 6900 pence, en raison d'estimations plus élevées pour le groupe britannique de services d'inspection et de certification.



Le broker voit un risque à la hausse sur le consensus lié à l'amélioration de la dynamique des produits et du commerce, alors que la réouverture se déroule progressivement, et à l'effet du levier opérationnel et du mix, générant une nouvelle performance de marge solide.



L'action reste son premier choix du secteur -avec Bureau Veritas- et il voit le point d'activité du 26 mai comme un catalyseur positif. 'Une solide performance serait particulièrement bien accueillie par le marché, après la récente performance relative mitigée', estime-t-il.



