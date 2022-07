Intertek : Stifel réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Intertek avec un objectif de cours ramené de 4900 à 4500 pence, dans une note sectorielle consacrée aux valeurs européennes des services d'inspection et de certification.



Le broker se dit 'prudent avant la publication d'Intertek, voyant une faible performance de marge au premier semestre qui requerrait en fin de compte une performance de marge difficile au second semestre pour rendre l'objectif annuel atteignable'.



Par comparaison, Bureau Veritas fait figure de sa valeur favorite du secteur à la fois à court et moyen terme, et s'il reste aussi à 'conserver' sur SGS, Stifel se dit 'de plus en plus constructif à court terme' sur ce dossier.



