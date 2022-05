Intertek : Stifel dégrade son conseil

(CercleFinance.com) - Stifel dégrade son conseil sur Intertek de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours réduit de 6500 à 5500 pence, du fait à la fois d'un abaissement de ses estimations et de moindres multiples de valorisation en raison de taux d'intérêts plus élevés.



'L'exposition à la Chine devrait particulièrement impacter la rentabilité, qui ne devrait pas être compensée par le vent favorable du secteur pétro-gazier étant donné l'effet mix dilutif', estime le broker au sujet du groupe de services d'inspection et de certification.



'De plus, les vents contraires macro imminents et la détérioration de la confiance des ménages apportent des incertitudes supplémentaires compte tenu du portefeuille concentré, particulièrement exposé au secteur de la consommation', poursuit-il.



