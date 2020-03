Intertek : Credit Suisse n'est plus à 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - Credit Suisse relève son opinion sur Intertek de 'sous-performance' à 'neutre' malgré un objectif de cours ramené de 5500 à 4550 pence, dans une note consacrée aux valeurs européennes des services d'inspection et de certification.



Le bureau d'études abaisse ses prévisions de profit opérationnel (EBITA) pour 2020 de 14% en moyenne dans le secteur (18% pour Intertek), dont 13% attribuable à l'épidémie de coronavirus et 1% aux moindres prix du pétrole.



'Nous pensons toutefois, que les activités reviendront à la normale en 2021 (hors certains impacts pétroliers restants), impliquant un fort rebond de croissance l'année prochaine et des prévisions de BPA inférieures de seulement 6% à nos attentes précédentes', juge-t-il.



