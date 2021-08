InterContinental : Stifel reste à 'achat'

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 5600 pence sur InterContinental Hotels, après des résultats de premier semestre 'supérieurs aux attentes au niveau du profit opérationnel, avec un RevPAR montrant une dynamique positive continue'.



Ajoutant que la revue du portefeuille Holiday Inn et Crowne Plaza est en bonne voie, le broker s'attend à ce que les estimations du consensus montent après cette publication. Dans l'ensemble, il pense que 'cet ensemble de résultats positifs confirme sa thèse'.



