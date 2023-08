Intercontinental : Stifel confirme son analyse sur le titre

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note conserver sur le titre Intercontinental, avec un objectif de cours inchangé de 5700 pence.



Le bureau d'analyses rapporte que les résultats du 1er semestre annoncés hier sont ressortis globalement en ligne avec les attentes avec une solide dynamique de RevPAR au 2e trimestre et une solide expansion des marges portée par la reprise de la région EMEAA et de la Chine.



'Les commentaires sur le 2e semestre restent bien orientés, ce qui devrait conduire à de petites mises à niveau concernant le consensus sur l'EBIT ajusté 2023', estime Stifel.



Le broker estime que la publication est conforme aux attentes mais que l'absence de surprise positive -notamment autour du rachat d'actions- pourrait potentiellement entraîner une sous-performance du titre aujourd'hui.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.