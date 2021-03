Intercontinental : Oddo reste négatif sur la valeur

(CercleFinance.com) - Les RevPAR en Europe de l'Ouest affichent une baisse de -76% sur l'année (chiffres STR), quasiment en ligne avec celle de janvier à -79% ou celle de décembre à -78%. Les taux d'occupation sont naturellement très faibles à 21%, mais se renforcent légèrement par rapport à janvier à 17% (62% en février 2020).



' Depuis le début de l'année les RevPAR sont à -78%, une baisse parfaitement équivalente à celle du T4 2020. Nous anticipons une baisse autour de 60/70% au 1er trimestre. Nous restons globalement prudents sur le secteur de l'hôtellerie dans le contexte actuel, même si le newsflow devrait s'améliorer progressivement ' indique Oddo.



' Nous restons positifs sur Accor et Whitbread avec une recommandation Surperformance (de par la forte exposition à la clientèle locale et la solidité du bilan), nous sommes également plus constructifs sur Melia (Neutre) ' rajoute l'analyste.



' Par contre, nous restons négatifs sur NH et Scandic étant donné la focalisation sur la demande business et la fragilité du bilan et sur Intercontinental, principalement en raison de la valorisation que nous trouvons particulièrement contraignante dans le contexte actuel '.



