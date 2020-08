InterContinental : Oddo reste à 'alléger', remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'alléger' sur InterContinental Hotels (IHG) Group, mais remonte son objectif de cours de 2600 à 3000 pence, suite à la publication des résultats de premier semestre de la chaine hôtelière britannique.



Cette dernière a vu son EBIT sous-jacent plonger de 82% à 74 millions de dollars, manquant de 6% la prévision du bureau d'études, tandis que ses revenus ont été divisés par deux (-52%) à 488 millions, soit 15% de moins que ce qu'il attendait.



Oddo BHF met en avant 'des commentaires rassurants sur la position de trésorerie et de tout premiers signes d'amélioration de l'activité'. Il affiche toutefois une préférence pour l'exposition géographique de son pair Accor dans le contexte actuel.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.