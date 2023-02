InterContinental Hotels : Stifel n'est plus à achat

(CercleFinance.com) - Stifel dégrade sa recommandation sur InterContinental Hotels de 'achat' à 'conserver', malgré un objectif de cours relevé de 5400 à 6000 pence, ne voyant qu'une 'marge limitée pour des surprises positives' lors de la publication des résultats 2022, le 21 février.



S'il 'continue d'apprécier son modèle d'activité résilient, sa forte génération de cash et sa solide expérience démontrée en termes d'allocation de capitaux', le broker 'ne voit pas beaucoup de catalyseurs à venir après la performance récente du titre'.



Stifel pointe notamment 'un potentiel de hausse limité pour les estimations par rapport à la dynamique solide du RevPAR (revenu par chambre disponible), tandis que la visibilité demeure réduite' pour la chaine hôtelière.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.