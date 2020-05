InterContinental Hotels : Oddo BHF reste à 'alléger'

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'alléger' sur InterContinental Hotels avec un objectif de cours ajusté de 2570 à 2600 pence, pointant pour le groupe hôtelier un 'point bas à venir au deuxième trimestre, sans visibilité sur la reprise, qui sera très lente'.



Après un premier trimestre 'en ligne avec la prépublication', avec une forte chute des RevPAR en mars, le bureau d'études prévient que le RevPAR est attendu à -80% en avril, mais il note que 'la position de liquidité offre de la sécurité'.



