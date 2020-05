ING : Oddo corrige sa cible, inquiet à moyen terme

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'neutre' sur le titre du groupe ING, tout en revoyant à la baisse son objectif de cours, regrettant que 'la bonne tenue du T1 n'enlève rien aux fragilités à moyen terme'.



La cible du broker passe ainsi de 7,70 à 7 euros.



'Nous réitérons notre call prudent sur ING suite à la publication du T1, celle-ci n'étant qu'en trompe-l'oeil par rapport à une problématique, selon nous, globalement inchangée sur le plan opérationnel (pression sur le levier opérationnel vs remontée accélérée du coût du risque) et renforcée par la crise Covid-19. A 0.4x la BV 2019 (vs coverage sectoriel ~0.3x) pour un RoE 2021 à peine supérieur à 6% (soit très proche de la moyenne de notre coverage sectoriel), la valorisation ne ressort selon nous pas intéressante', explique Oddo BHF.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

