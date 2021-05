ING : Jefferies reste à 'achat'

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 12,3 euros sur ING, dans une note consacrée aux valeurs bancaires du Benelux, dans la perspective de la publication prochaine des résultats trimestriels de KBC, ING et ABN Amro.



Le broker explique notamment qu'il s'attend à ce que la banque néerlandaise 'fasse un point sur les moyens de réaliser de nouveaux gains d'efficacité' pour soutenir l'action ING après sa performance vigoureuse depuis le début de l'année.



Dans sa note de recherche, Jefferies se dit aussi à 'achat' sur KBC, considérant que 'le potentiel de rendement du capital n'est pas encore reflété dans les actions', alors qu'il est à 'conserver' sur ABN Amro.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.