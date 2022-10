ING : Jefferies rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur ING avec un objectif de cours rehaussé de 13,7 à 16,3 euros, le titre demeurant son premier choix parmi les banques du Benelux, avec un relèvement des prévisions pour le groupe ainsi que ses pairs KBC et ABN Amro.



'Nous ne pensons pas que les banques du Benelux s'en tireront particulièrement bien au troisième trimestre au sein du secteur en termes de dynamisme du P&L (compte de résultat)', estime le broker à l'approche de leurs publications trimestrielles.



Jefferies juge cependant qu'elles semblent attrayantes, en particulier ING, sur le potentiel de hausse du NII (revenu d'intérêt net) par rapport au consensus à partir du dernier trimestre 2022 et du premier trimestre 2023, et des rendements élevés du capital.



