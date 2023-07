ING : Jefferies rehausse sa cible avant les résultats

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur ING avec un objectif de cours rehaussé de 4% à 17,5 euros, avant la publication par la banque néerlandaise, le 3 août prochain, de ses résultats au titre du deuxième trimestre.



'Nous nous attendons à ce que les publications du deuxième trimestre soient un catalyseur positif pour ING et KBC', affirme-t-il, rappelant que ces deux actions recommandées à l'achat figurent sur sa liste de valeurs favorites parmi les banques européennes.



Le broker s'attend à ce que l'action ING bénéficie d'un soutien provenant d'une dynamique des revenus d'intérêts nets 's'accélérant et surprenant positivement', ainsi que d'une accélération des rachats d'actions jusqu'à la fin de l'année.



