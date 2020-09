ING Group : Crédit Suisse relève son opinion

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse relève son opinion sur ING Group de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours remonté de 7,5 à neuf euros, dans une note sur les valeurs bancaires européennes 'au-delà de la pandémie'.



Il s'attend à ce que les impacts à long terme de la Covid-19 réduisent quelque peu la rentabilité du secteur, 'via des taux d'intérêts plus bas et potentiellement des impositions plus fortes, compensés seulement en partie par des économies de coûts et de la croissance externe'.



'Ceci renforce notre préférence pour les collecteurs d'actifs (nos trois valeurs favorites sont UBS, Julius Baer et Crédit Agricole), mais nous observons quelques opportunités nouvelles parmi les banques lourdement dévalorisées avec des niveaux de capital élevés', poursuit-il.



