ING : Credit Suisse reste à surperformance, remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur ING avec un objectif de cours rehaussé de neuf à dix euros, après la publication vendredi d'un profit net de 727 millions d'euros au titre du quatrième trimestre par la banque néerlandaise.



Ce dernier a battu le consensus (464 millions), grâce à un coût du risque sensiblement plus bas. 'Les lignes de revenus et de coûts clés ont été un peu meilleures que prévu, mais les projections de provisions sont substantiellement meilleures', note le broker.



Alors qu'ING envisage de verser les dividendes finaux 2019 et 2020, ainsi que le dividende intérimaire 2021 au dernier trimestre 2021, Credit Suisse voit 'un rendement potentiel de l'ordre de 12% (dividende et rachats d'actions) qui devrait continuer de soutenir l'action'.



