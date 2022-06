ING : Credit Suisse remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours à 13,5 euros sur ING, dans le sillage de prévisions de NII (revenus d'intérêts nets) relevées, au lendemain de la journée des investisseurs organisée par la banque néerlandaise.



'ING a admis que les indications de NII soient prudentes compte tenu de l'évolution des courbes depuis avril, et qu'il pourrait revoir ses rachats d'actions plus tard en 2022, dans le but d'obtenir un rendement du capital assez uniforme jusqu'en 2025', note le broker.



Credit Suisse rehausse ses propres attentes de NII pour tenir compte des nouvelles prévisions, un relèvement partiellement compensé par une croissance des coûts plus élevée, le conduisant à de modestes relèvements des BPA attendus en 2022-23.



Il souligne en outre une valorisation 'à moins de 0,7 fois la TBV (valeur comptable tangible) pour une ambition de ROTE à moyen terme de 12%, un rendement du capital à moyen terme de premier plan et un risque de capital russe incrémental beaucoup plus limité'.



(c) 2022 CercleFinance.com.

