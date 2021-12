ING : Banque du Benelux favorite de Credit Suisse

(CercleFinance.com) - Dans une note sectorielle, Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours de 14,5 euros sur ING, qui reste sa valeur favorite (top pick) parmi les banques du Benelux, ayant le rendement total le plus élevé à 12% en 2022.



'Bien qu'il se négocie désormais sur une prime sectorielle de 0,9 fois la valeur comptable tangible (TBV), nous pensons que la redistribution de capitaux excédentaires pourrait le voir revenir à une petite prime par rapport à TBV comme en 2017/18', juge le broker.



'Nous nous attendons à ce que les banques du Benelux fassent partie des actions les plus rentables du secteur au cours de 2022, soutenues par une combinaison de capitaux excédentaires et, dans certains cas, d'un ROE élevé', juge-t-il plus largement.



