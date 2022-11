Infineon : UBS réitère son conseil après les résultats

(CercleFinance.com) - Infineon a annoncé une révision à la hausse de ses objectifs financiers sur le long terme après avoir dégagé des résultats 'record' sur son exercice 2021/2022.



' Il s'agit de nouveaux objectifs inattendus (positifs) à moyen terme ' indique UBS. Suite à ces annonces, le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 40 E.



' L'EBIT du 4e trimestre est supérieur de 7% aux prévisions. Les nouvelles prévisions pour l'exercice 2023 impliquent une augmentation de l'ordre de 10 % par rapport aux prévisions ' souligne UBS.



Sur son quatrième trimestre fiscal, clos fin septembre, le groupe technologique a enregistré un chiffre d'affaires en croissance de 38% à 4,14 milliards d'euros, pour un bénéfice opérationnel en hausse de 72% à 1,06 milliard.



Pour son nouvel exercice 2022/2023, le groupe s'est donné comme objectif un chiffre d'affaires de l'ordre de quatre milliards d'euros pour une marge opérationnelle de quelque 25%.



