Infineon : Stifel reste à l'achat après les résultats

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le groupe a annoncé un solide résultat pour le quatrième trimestre de l'exercice, grâce au secteur de l'automobile (avec une marge de 26,2%).



' Les prévisions pour l'exercice 2023 impliquent un résultat sectoriel supérieur de 13% sur l'ensemble de l'année, ce qui devrait conduire à un relèvement du consensus des bénéfices pour la prochaine année fiscale de plus de 10% ' indique Stifel.



' Bien qu'un dépassement et une augmentation étaient largement attendus, l'ampleur de la hausse est une surprise positive. Les nouveaux objectifs financiers (croissance de plus de 10 %, marge bénéficiaire sectorielle de 25 %) devraient rassurer certains investisseurs ' rajoute l'analyste.



Stifel confirme son conseil à l'achat sur la valeur ' car nous voyons un scénario de croissance à long terme dans les applications automobiles et industrielles '. L'objectif de cours est confirmé également à 44 E.



