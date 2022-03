Infineon : Stifel reste à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Infineon avec un objectif de cours abaissé de 48 à 44 euros dans le sillage d'estimations de BPA réduites de 5% pour 2022 et de 8% pour 2023 pour tenir compte des perturbations actuelles du marché de l'énergie.



Le broker relève significativement son hypothèse de facture énergétique pour le fabricant allemand de semiconducteurs, d'environ 300 millions d'euros par an, hausse dont l'impact sur le compte de résultats n'est que partiellement compensé par des effets de changes favorables.



'Avec un titre en baisse de 35% depuis ses niveaux de décembre (indice SOX en repli de 23% depuis un sommet de décembre), un cycle baissier potentiel semble reflété dans une large mesure dans le cours de bourse', juge-t-il cependant.



