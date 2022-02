Infineon : Stifel reste à achat, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Infineon avec un objectif de cours ajusté de 49 à 48 euros, malgré une prévision de BPA pour l'exercice 2022 relevée de 11% après la publication des résultats de son premier trimestre comptable.



Le broker explique réduire sa cible sur le titre pour prendre en compte la dernière dévalorisation du secteur technologique, mais s'attendre à ce que la dynamique de résultats positive persiste pour le fabricant allemand de semiconducteurs.



'Nous nous attendons à ce qu'Infineon profite toujours d'un soutien de marge grâce à un environnement de prix favorable aidé par la faiblesse des stocks et des pénuries, en particulier dans l'automobile, le marché final coeur d'Infineon (44% de ses revenus)', explique-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.