Infineon : Stifel relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel relève sa recommandation sur Infineon de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 32 à 43 euros, dans le sillage d'une estimation de BPA 2022 rehaussée de 8% pour le fabricant allemand de semiconducteurs.



Attribuant la sous-performance du titre par rapport à son secteur en 2021 aux contraintes de capacités et à une amélioration de la marge brute moindre qu'anticipé, le broker pense que ces vents contraires vont diminuer avec l'entrée en 2022.



Stifel souligne notamment que 'la nouvelle usine 300 mm à Villach devrait ajouter des capacités pour des revenus potentiels estimés à 1,8 milliard d'euros, une fois qu'elle sera pleinement lancée sur le moyen terme'.



