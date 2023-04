Infineon : Stifel ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Infineon avec un objectif de cours ajusté de 47 à 48 euros, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées de 12% pour 2023 et de 7% pour 2024 en réaction à la dernière publication préliminaire du groupe.



'Nous en concluons que Infineon continue de mettre en oeuvre des hausses de prix qui mettent le groupe dans une meilleure position pour compenser la faiblesse cyclique de la demande en dehors de l'automobile et de l'industriel', indique le broker.



Selon Stifel, le fabricant allemand de semiconducteurs s'est montré plus tardif que d'autres à procéder à des augmentations agressives de prix, et 'il devrait en conséquence lui rester davantage de jus, lorsque comparé à ses pairs'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.