Infineon : Profil toujours très attractif pour Oddo BHF

(CercleFinance.com) - Suite à un roadshow avec Infineon en Amérique du Nord, Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et maintient ses prévisions, ainsi que son objectif de cours de 50 euros, jugeant que le profil du fabricant allemand de semiconducteurs reste très attractif.



Le bureau d'études pointe une exposition assez faible au consumer, mais très forte à l'automobile et à l'industrie, et plus spécifiquement aux mégatendances de l'électrification, ce qui selon lui devrait lui permettre de passer la correction cyclique actuelle.



'La valorisation reste basse à 7,7 fois l'EBITDA 2023, très en dessous de sa moyenne 10 ans de 11 fois. Elle intègre une hypothèse de révisions en baisse de l'ordre de 30 à 40% qui, selon nous, a une probabilité très faible d'arriver', ajoute l'analyste.



