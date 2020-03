Infineon : Oddo reste neutre après l'accord du CFIUS

(CercleFinance.com) - Le Committee on Foreign Investment in the US (CFIUS), qui examine les rachats d'entreprises américaines par des étrangers, a autorisé finalement le rachat de Cypress Semiconductor Corporation par Infineon Technologies.



' Après les Etats-Unis, reste à annoncer l'accord de la Chine pour permettre la finalisation de l'opération, qui avaient été annoncée début juin 2019. Nous ne voyons pas d'obstacle particulier à cette finalisation ' indique Oddo.



' Avec cette opération Infineon va 1/ fortement augmenter son endettement puisqu'il va payer 9 MdE financée à terme environ pour 30% avec des actions nouvelles et le reste avec de la dette, soit 6.3 MdE, un ratio DN/EBITDA >2x et 2/ s'exposer à la mémoire ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion Neutre sur la valeur malgré le potentiel. Suite à la violente baisse des marchés, Oddo a un potentiel de 26% sur son objectif de cours de 20 E.



' Cette nouvelle pourrait un peu limiter le rebond d'Infineon par rapport aux autres valeurs du secteur puisque, même si l'opération a un sens industriel à 5 ans, un succès va engager infineon dans la voie de l'intégration, de la restructuration et de l'explication aux marchés... '.



