Infineon : Oddo remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Infineon et relève son objectif de cours de 46 à 50 euros, soit un potentiel de hausse de 44%, dans le sillage d'un relèvement par le fabricant allemand de semiconducteurs de ses objectifs.



Lors de la dernière publication trimestrielle, le bureau d'études rappelle avoir souligné que le groupe était bien positionné pour relever ses prévisions plus tard dans l'année et qu'il savait qu'Infineon s'était montré conservateur.



Selon Oddo, ce relèvement 'permet de corriger une prudence excessive du management, mais est aussi un indicateur intéressant pour les autres sociétés du secteur ayant le même type d'expositions'. Il relève ses prévisions pour Infineon de 11% sur 2023-25.



