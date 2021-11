Infineon : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours de 48 à 50 euros sur Infineon, au lendemain de la publication des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un relèvement d'un point la prévision de marge 2022.



'Cette publication, qui s'est de nouveau révélée être un solide point d'étape, a permis de confirmer l'excellente visibilité sur 2022', juge l'analyste, qui remonte ses estimations de BPA pour le fabricant allemand de semi-conducteurs.



Il pointe aussi une 'très bonne maîtrise de l'outil industriel, avec une stratégie claire d'augmentation des capacités de production en interne, résultant en une poursuite de l'amélioration des marges, malgré un contexte d'inflation générale'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

