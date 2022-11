Infineon : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Infineon avec un objectif de cours relevé de 30 à 40 euros, au lendemain de résultats de quatrième trimestre 2022 et de perspectives annuelles 2023 'clairement au-dessus des attentes'.



Cette publication amène le bureau d'études à remonter ses estimations de BPA de 14% pour les exercices 2023 et 2024, avec de nouvelles hypothèses de croissance et de marge sur le cycle, pour le fabricant allemand de semiconducteurs.



Jugeant que ses nouvelles attentes sont 'conservatrices' et que la visibilité demeure 'excellente', Oddo souligne que l'action affiche encore une baisse de 22% depuis le début de l'année en dépit de sa poussée de plus de 7% la veille.



