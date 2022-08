Infineon : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Suite à une très bonne publication au titre du troisième trimestre comptable, Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Infineon et relève son objectif de cours de 30 à 35 euros, ainsi que ses estimations de BPA de 10% sur 2022 et de 7% sur 2023.



Le bureau d'études retient des éléments très positifs de la publication trimestrielle de la veille, citant par exemple la solidité de la demande, un carnet de commandes record, ou encore un impact limité de la hausse du prix du gaz.



'Nous continuons, par ailleurs, d'apprécier le profil d'Infineon, exposé aux tendances structurelles d'électrification et de digitalisation des marchés automobiles et industriels', poursuit Oddo, notant que le titre est toujours en retard par rapport au secteur.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.