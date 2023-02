Infineon : Oddo relève sa cible après les résultats

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Infineon et relève son objectif de cours de 42 à 46 euros dans le sillage de prévisions rehaussées de 12% sur 2023, suite à des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et au maintien des objectifs annuels.



De la publication du fabricant allemand de semi-conducteurs, le bureau d'études retient notamment 'une profitabilité très largement supérieure aux attentes grâce au mix, aux ASP, mais aussi à des hausses de coûts moins sévères que prévu'.



'La guidance 2023 dessine un scénario prudent pour le second semestre, ce qui laisse une probabilité non nulle pour que le groupe relève ses prévisions, sauf si le dollar continuait de baisser', ajoute l'analyste en charge du dossier.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com.

