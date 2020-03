Infineon : Oddo confirme son opinion, rachat de Cypress ?

(CercleFinance.com) - La sécurité nationale Américaine recommanderait au président Trump de bloquer le rachat de Cypress par Infineon selon Bloomberg.



' Ils craignent que l'accord ne constitue un risque pour la sécurité nationale. Infineon, qui génère selon nous environ 30% de son CA en Chine, a tenté de négocier un accord avec le gouvernement qui permettrait de poursuivre l'opération, mais n'aurait pas encore réussi à le conclure '.



Oddo précise que Cypress notamment vend des composants à l'industrie de la défense, bien que ces produits ne soient pas considérés comme particulièrement sensibles, notamment de la 'mémoire de qualité militaire'.



Les analystes soulignent que l'opération doit permettre à Infineon de devenir le 8ème fabricant mondial de semi-conducteurs, mais surtout de devenir n°1 dans l'automobile, les power discretes et la sécurité.



Oddo indique également qu'Infineon a déjà échoué à racheter Wolfspeed en 2017 et l'administration Trump a déjà bloqué 2 opérations dans ce secteur: l'OPA de Qualcomm sur Broadcom et la vente de Lattice Semiconductors à un investisseur soutenu par des chinois.



' Rien n'est encore sûr, mais paradoxalement, un échec de l'opération serait positif pour le titre ' indique le bureau d'analyses.



Oddo confirme pour l'instant son opinion Neutre et son objectif de 20 E. ' Nous monitorerons de près la situation, mais l'abandon éventuel de l'opération qui arriverait à un moment où la tension liée au COVID-19 s'atténuerait serait un point d'entrée idéal '.



