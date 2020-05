Infineon : Oddo BHF reste à 'alléger', rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'alléger' sur Infineon malgré un objectif de cours rehaussé de 14 à 16 euros, au lendemain de résultats de deuxième trimestre comptable 'globalement en ligne avec les attentes' avec 'des guidances larges, marquées par une grande prudence'.



'La reprise de 2021 nous semble déjà correctement valorisée, alors que le risque de faible reprise sur l'automobile subsiste', estime le bureau d'études qui intègre Cypress dans ses prévisions pour Infineon à partir du troisième trimestre.



