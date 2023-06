Infineon : Oddo BHF relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF a délivré une recommandation Surperformance sur le titre Infineon et a relevé son objectif de cours de 36 à 40E.



Les ventes mondiales de semiconducteurs d'avril 2023 ont été 'un peu inférieures aux attentes', relève l'analyste mais globalement 'le marché se stabilise à - 21,6% (+1% en séquentiel) après 21,3% en mars'.



'Nous maintenons l'idée que le point bas est atteint, mais nous ajustons notre prévision de marché 2023 à -12% vs -9% du fait de la poursuite de la baisse du prix des mémoires en avril', poursuit le broker.



Le secteur des semiconducteurs a récemment très bien performé sur la 'hype AI' 'et la valorisation est désormais au plus haut, ce qui pourrait mériter une correction', ajoute encore l'analyste.



Dans ce contexte, Oddo BHF estime 'qu'une rotation intra-sectorielle favorable aux acteurs exposés automobile et industrie et via l'électrification est possible'. Notamment STMicroelectronics et Infineon 'en hausse respectivement de 26% et 24%, ce qui est supérieur aux indices généraux comme le CAC et le DAX'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.