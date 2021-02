Infineon : Oddo BHF passe à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Les analystes d'Oddo BHF ont relevé mardi leur opinion sur Infineon de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 32 à 44 euros, en raison du contexte actuel de pénurie de semi-conducteurs.



Le bureau d'études parisien estime que l'accélération des ventes de véhicules électriques vient renforcer les perspectives du marché des puces sur carbure de silicium (SiC), qui devrait atteindre selon lui trois milliards de dollars d'ici 2025, puis six milliards de dollars à horizon 2030.



Oddo fait valoir qu'Infineon figure, aux côtés de STMicroectronics ou Soitec, parmi les six valeurs européennes les plus exposées à cette dynamique, ayant pourtant moins bénéficié en Bourse de la thématique que leurs comparables américaines.



