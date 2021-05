Infineon : Liberum reste à 'achat', réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme son conseil 'achat' sur Infineon avec un objectif de cours abaissé de 40 à 37 euros, attendant un déclassement sectoriel plus tard dans l'année, mais conservant son point de vue d'un potentiel de hausse significatif à long terme pour le titre.



'Alors que nous sommes de plus en plus préoccupés par la probabilité d'un prochain cycle de ralentissement des semi-conducteurs, nous pensons qu'Infineon est bien positionné pour être plus résilient que bon nombre de ses pairs', explique le broker.



Il souligne que le groupe allemand est fortement exposé au segment des véhicules électriques, et que dans le même temps, des forces supplémentaires devraient venir des énergies renouvelables, du cloud computing et de l'IoT (Internet des Objets).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.