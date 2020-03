Infineon : Liberum reste à 'achat', réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur Infineon avec un objectif de cours ramené de 27 à 22 euros, dans le sillage d'un abaissement de ses objectifs pour l'exercice, le broker attendant ainsi une baisse de 6,8% des revenus.



'S'il est impossible de voir le fonds, nous prévoyons actuellement un vif déclin des ventes d'Infineon dans l'automobile sur les trois prochains trimestres avant de commencer à rebondir à partir du trimestre de mars 2021', juge-t-il.



Liberum considère que la faiblesse à venir est largement intégrée dans le cours de Bourse, et, compte tenu des perspectives attractives à plus long terme, il perçoit la faiblesse du titre actuelle comme une opportunité d'achat.



