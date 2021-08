Infineon : Liberum ramène sa recommandation à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Liberum a abaissé mercredi sa recommandation d''achat' à 'conserver' pour Infineon, avec un objectif de cours ramené de 37 à 36 euros.



S'il reconnaît que le fabricant allemand de semi-conducteurs dispose, à l'instar de ses concurrents, d'un solide carnet de commandes lui assurant de la visibilité jusqu'en 2022, le courtier britannique estime que la vigueur de son activité est déjà intégrée dans les cours de Bourse actuels.



Liberum évoque aussi le risque d'un ralentissement de la demande au cours des trimestres qui viennent, voire d'une réduction des commandes passées.



Le broker s'attend néanmoins à ce que la demande pour les processeurs liés aux véhicules électriques et aux composants d'alimentation reste 'relativement forte', tout en saluant les fondamentaux séduisants de plusieurs de ses marchés, ce qui fait du titre, selon lui, un investissement attrayant sur le long terme.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.