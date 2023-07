Infineon : Jefferies relève son conseil

(CercleFinance.com) - Jefferies relève son conseil sur Infineon de 'sous-performance' à 'conserver' avec un objectif de cours rehaussé de 43% à 40 euros, dans une note consacrée au secteur européen des semiconducteurs au sens large.



'Le secteur est entré dans un nouveau cycle haussier, qui devrait selon nous se traduire par une revalorisation supplémentaire significative et une forte croissance des BPA sur les deux prochaines années', juge le broker.



Jefferies intègre dans son modèle 'l'intelligence artificielle comme un moteur majeur de la demande en plaques logiques avancées, et en conséquence pour les revenus d'ASML et ASM' pour lesquels il remonte aussi ses objectifs de cours.



