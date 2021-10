Infineon : Excellente visibilité, Oddo relève sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Infineon, avec un objectif de cours de 48 euros, contre 46 euros précédemment.



Le bureau d'analyses souligne que la journée des investisseurs organisée la veille a notamment permis de confirmer 'l'excellente visibilité sur 2022'. Infineon a aussi pu présenter les deux grands thèmes autour desquels s'articule la croissance structurelle du groupe, à savoir l'électrification et la digitalisation.



Infineon a confirmé les guidances 2021 (avec un CA d'environ 11 MdsE), et dévoilé une guidance 2022 à 12,6 MdsE, supérieure au consensus (12,3 MdsE).



Dans ce contexte, 'nous relevons nos BPA 2022/23 de 4% et tablons sur un CA de 16,7 MdE en 2025', fait savoir Oddo.



