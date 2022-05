Infineon : Credit Suisse reste à surperformance

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 48,4 euros sur Infineon, tout en relevant ses estimations de revenus et de BPA 2022-25 de 1 à 4%, au lendemain de la publication trimestrielle du groupe de semiconducteurs.



Selon le broker, il pourrait y avoir un potentiel de hausse pour les perspectives de l'exercice en cours, si les contraintes d'approvisionnement devaient se relâcher plus rapidement que prévu pendant le reste de l'exercice.



'Nous continuons de considérer Infineon comme un bénéficiaire important de nombre de tendances séculaires, notamment la décarbonisation, l'électrification/automatisation des véhicules et l'IoT (Internet des Objets)', ajoute Credit Suisse.



