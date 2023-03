Infineon : Credit Suisse remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Infineon et remonte son objectif de cours de 49,1 à 53,1 euros, après un relèvement des prévisions du fabricant allemand de semiconducteurs pour le trimestre en cours et l'ensemble de son exercice.



'Ce relèvement est conforme à notre point de vue selon lequel les objectifs précédents d'Infineon étaient conservateurs', indique le broker, qui remonte ses propres prévisions sur la période 2023-26, de 5% pour les revenus et de 4-20% pour les BPA ajustés.



