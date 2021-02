Infineon : Credit Suisse remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre du fabricant de semiconducteurs Infineon, malgré un objectif de cours rehaussé de 22,5 à 28 euros, dans le sillage de ses estimations de revenus et de BPA légèrement relevées pour 2021 et 2022.



Le broker met en avant 'la vigueur en cours de la demande dans les segments automobile et industriel', mais il pense que 'la plupart des aspects positifs sont déjà intégrés dans le cours de Bourse à ces niveaux (23 fois le BPA attendu pour 2023'.



