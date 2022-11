Infineon : Credit Suisse relève son objectif

(CercleFinance.com) - Credit Suisse augmente ses estimations de revenus pour l'exercice 2023-2025 de 3-5% et ses estimations de BPA de 6-11%.



Suite à l'annonce des résultats, le bureau d'analyses relève son objectif de cours à 47,4 E (contre 42,5 E). Il maintient sa note de surperformance.



' Nous continuons de voir IFX comme un bénéficiaire important de nombreuses tendances, notamment la décarbonisation, l'électrification / automatisation des véhicules et l'IoT.



' Les perspectives d'Infineon pour l'exercice 23 semblent supposer que les revenus et les marges d'EBIT atteignent un pic au cours du trimestre de décembre et que la croissance ralentit fortement pendant le reste de l'année ' rajoute Credit Suisse.



