Infineon : Credit Suisse change radicalement d'opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse relève son opinion sur Infineon directement de 'sous-performance' à 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 31 à 42,5 euros, dans le sillage d'un relèvement de ses estimations pour le fabricant allemand de semiconducteurs.



Le broker estime que le groupe peut dépasser ses objectifs à moyen terme pour les ventes (croissance de 9%) et de marges (marge opérationnelle de 19%), et voit pour Infineon 'des signes qu'il observe une traction accrue dans la technologie SiC'.



Aussi, Credit Suisse remonte ses hypothèses de ventes et de BPA sur la période 2021-23 de respectivement 1-4% et 2-7%, anticipant désormais des BPA de 1,16/1,42/1,70 euro sur ces trois exercices, soit 6%/10%/16% au-dessus des consensus.



