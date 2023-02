Infineon : Berenberg relève son objectif

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé vendredi avoir relevé son objectif de cours sur Infineon Technologies, qu'il fait passer de 40 à 44 euros tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



D'après l'intermédiaire, les solides marges bénéficiaires dont bénéficie actuellement le fabricant de puces allemand ne sont que le reflet de la dynamique de croissance rentable qui porte ses résultats.



Au-delà du reflux des prix de l'énergie et de l'allègement des pressions sur ses coûts de production, c'est la progression des prix qui tire ces bonnes performances, fait valoir Berenberg.



'L'équipe de direction explique que la capacité du groupe à matérialiser la valeur qu'il crée pour ses clients en pratiquant des prix plus élevés s'est significativement améliorée', souligne-t-il dans une note.



'De notre point de vue, cela démontre que l'objectif que s'est fixé Infineon, à savoir générer une croissance rentable, avance bien et que si cette solide exécution devait se poursuivre, alors les marges bénéficiaires devraient structurellement augmenter à l'avenir', conclut-il.



