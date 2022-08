Inditex : UBS reste à achat

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Inditex avec un objectif de cours laissé à 29 euros, cible qui implique un potentiel de progression de 21% pour l'action du groupe textile espagnol qui exploite notamment l'enseigne Zara.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker explique percevoir un potentiel de hausse de plus de 10% pour le consensus de profit avant impôt 2023-24, sur des prévisions de ventes et de marge brute plus élevées.



UBS considère aussi de l'espace pour une réévaluation du titre, étant donnée une prime de valorisation en termes de ratio PE (cours sur BPA) à 12 mois inférieure à la moyenne, par rapport à son pair suédois H&M.



